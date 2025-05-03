Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2025'te heyecan dolu mücadele sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Yarışmanın 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın çağırdığı acil durum konseyi dikkat çekti. Bu hafta kadın yarışmacılardan bir ismin eleneceği Survivor'da, Almeda Baylan hakkında kritik bir karar alınması gündemde. Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın, Almeda'ya "Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?" şeklindeki sorusu, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Almeda Baylan ise fragmanda yaşananlara ilişkin, "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım." sözleriyle kendini savundu.

ALMEDA'NIN KADERİ YARIN AKŞAM BELLİ OLACAK

Acun Ilıcalı'nın, konsey sırasında yarışmacıya yönelik, "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz." ifadeleri ise dikkatleri üzerine çekti. Survivor izleyicileri, Almeda'nın yaşanan olay sonrası diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak ederken, alınacak son karar 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde belli olacak.