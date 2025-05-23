Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı

Türkiye'nin en yoğun otobüs terminallerinden biri olan Adana Otogarı'nda dün akşam saatlerinde yaşanan olay hem şaşkınlık hem de endişe yarattı. Uzun yol seferi yapan bir otobüsün şoförü, yasal sürüş süresini doldurduğu gerekçesiyle aracı kullanamayınca, beklenmedik bir gelişme yaşandı: Direksiyona yolculardan biri geçti.

Olay, Adana Otogarı'nda akşam saatlerinde yaşandı. Saatler süren yolculuğun ardından otobüs şoförü, yasal olarak belirlenen günlük sürüş süresinin sonuna geldi. Dinlenmeden direksiyon başına geçemeyeceğini belirten şoför, otobüsün yoluna devam edemeyeceğini söyledi. Ancak firma tarafından kısa sürede yedek bir şoför temin edilemedi.

YOLCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Tam bu esnada otobüsteki yolculardan biri, ehliyetinin bulunduğunu ve uzun yol tecrübesi olduğunu belirterek direksiyon başına geçmeyi teklif etti. Yolculardan bazıları bu öneriye destek verirken, bazıları güvenlik endişesiyle duruma sert tepki gösterdi.

"ZAMAN KAYBETMEYLİM, BİR ŞANS VERELİM"

Olayın ardından otobüste kısa süreli bir kriz yaşandı. Bazı yolcular "Zaman kaybetmeyelim, bir şans verelim" diyerek yolcunun otobüsü kullanmasına onay verirken, bazı yolcular ise otobüs firmasına tepki göstererek "Hayatımızla oynanıyor. Bu kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.