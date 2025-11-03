Haberler

Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu. Yerlikaya ayrıca sürücünün makas attığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

  • İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.
  • Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin Meclis'te kabul edilmesi durumunda, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 90 bin lira idari para cezası, 60 gün sürücü belgesi geri alınması ve aracın trafikten men edilmesi uygulanacak.
  • Vatandaşlar, trafik akışını tehlikeye atan veya makas atan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye çağrıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalanarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandığını bildirdi.

MAKAS ATTI, CEZADAN KURTULAMADI

Yerlikaya, mevcut mevzuata göre bu tür trafik ihlalleri karşısında yalnızca idari yaptırım uygulandığını belirtirken; Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin Meclis'te kabul edilmesi halinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının da aynı süreyle trafikten men edileceğini açıkladı.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız." ifadelerine yer verdi. Yerlikaya ayrıca sürücünün makas attığı anlara ve yakalanmasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

