Suruç'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Mürşitpınar Caddesi'nde başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mürşitpınar Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda silahla yaralanan İsmail Yağmur, hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.