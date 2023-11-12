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Suruç'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Mürşitpınar Caddesi'nde başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.