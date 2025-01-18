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Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum

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Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'den Suriye'ye dönüşler başladı. Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasının ardından eleman sorunu yaşayan bir tekstilcinin videosu viral olmuştu. Eleman sorunundan yakınmaya devam eden tekstil esnafının "Arkam iş dolu dikmeye adam bulamıyorum. Kara kara düşünüyorum" dediği görüntülere yorum yağıyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Türkiye'de sığınmacı durumunda olan milyonlarca Suriyelinin önemli bir bölümü vatanlarına dönmeye başladı. Suriyelilerin gidişinin en çok etkilediği sektörlerden biri de tekstil oldu. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten bir vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem olmuştu.

"YABANCILAR GİTTİ, TEKSTİL BİTTİ"

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadığı eleman sıkıntısını dile getiren tekstilci vatandaşın "Arkadaşlar, yabancılar gitsin dediniz, yabancılar gitti. 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 tane makine boş. 5 yabancı gitti, bu mallar da elimde kaldı. Yabancılar gitti, tekstil de bitti" ifadelerini kullandığı video günlerce konuşulmuştu.

"ADAM BULAMIYORUM"

Aynı tekstil esnafının son görüntüleri de yine gündem oldu. "Arkam iş dolu dikmeye adam bulamıyorum" diyen esnaf, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Kara kara düşünüyorum. Bunları kimle dikeceğim? Bunları haftaya kadar nasıl yetiştirip bitireceğim? İlan astım, biri de gelip 'Eleman lazım mı?' diye sormuyor. Bu yabancılar gittikten sonra kimse gelip sormuyor 'Eleman lazım mı?' diye."

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Esnafın sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar "Adam gibi maaş ver eleman bulursun" yorumunu yaptı.

Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVll. Murat:

yalanciya basayimmi ? sigortasız,az parayla çalıştırdığın adamlar yok mu

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

İnsan gibi geçinebilecekleri maaş verseniz hiçbir iş yeri işçisiz kalmaz.

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Haber YorumlarıÇotanak:

%100 kazanacağına %50 Kazan usta yerli çalıştır

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Haber YorumlarıÜye:

Boş boş konuşmayın..Kimse çalışmıyor bu işlerde.Adam haklı.Tamam yabancı yerine yerli isthtam edilse güzel olur ama bizimkiler malesef cafe gençliği hepsi masa başı işi peşinde..Sanat meslek derdi kalmadı malesef

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Vatandaşlık verilen suriyeliler verdiğin ücreti beğenmemiş mi usta ?

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Adam ol normal maaş öde Türkler calissin

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Haber YorumlarıReşat Taylan:

Cimrilik yapmasaydı şimdi kendi toprağının personeli hala çalışıyor olurdu...

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Haber Yorumlarıarif simsek:

milleti bedava çalıştırırsan tabi elaman bulamassın Dingo

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Haber YorumlarıMurat Özcelik:

Geç bu işleri Eyy işveren/adam gibi maaş ve muamele yaparsan/anca işci gelir/malı yetiştircem diye 3 kuruşa mesaili işçi zor bulursun/eminim boş akraba yakınların vardır, onlar gelmiyorsa /kim gelir o imkanlara/baktın olmuyor kayyum ata İŞKUR dan. Slm ve dua ile

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Haber YorumlarıMACİT AYAR :

Bende elimde latte ile kara kara düşünmeyi çok seviyorum ..

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