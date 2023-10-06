Suriye'de şehit olan İzmirli polise yürek yakan veda Mesai arkadaşları tekbirlerle uğurladı Geçici görevlendirmeyle Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen İzmirli Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek, gözyaşlarıyla son...

Suriye'de şehit olan İzmirli polise yürek yakan veda

Mesai arkadaşları tekbirlerle uğurladı

İ ZMİR - Geçici görevlendirmeyle Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen İzmirli Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşları, şehidin tabutunu omuzladı ve top arabasına kadar tekbirlerle taşıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek (49), geçici olarak görevlendirildiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı, İzmir Buca'daki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından naaş, İzmir Gaziemir'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

Gözyaşlarıyla veda

15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Nurhayat Şimşek, annesi Cennet Şimşek ve kızı Öykü Gökçen Şimşek'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, önceki dönem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, siyasi partilerin il temsilcileri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Şehidin kızı, babasının tabutunu öperken, annesi ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşinin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Şimşek'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Tekbirlerle uğurlandı

Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan onlarca Özel Harekat polisi, top arabasına kadar mesai arkadaşlarının tabutunu tekbirler eşliğinde taşıdı. Şehit Hüseyin Şimşek'in cenazesi defnedilmek üzere Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'ne götürüldü.