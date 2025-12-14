Haberler

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 gözaltı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 gözaltı
Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur bölgesinde gerçekleşen ve 3 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından DEAŞ'a karşı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur (Palmira) bölgesinde 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının ardından terör örgütü hücrelerine yönelik kapsamlı bir güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık tarafından Humus vilayetindeki Furqlus ve Al-Qaryatayn bölgelerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Birimlerimiz, dün DEAŞ terör örgütüne bağlı bir unsurun İç Güvenlik Komutanlığı toplantı merkezinde uluslararası koalisyon birimlerine yönelik hain terör saldırısının ardından Tedmur kentinde nitelikli ve kararlı bir güvenlik operasyonu düzenledi. Operasyon, Genel İstihbarat Teşkilatı ve Uluslararası Koalisyon Güçleri ile tam koordinasyon içinde, hassas istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirilmiş; sonuç olarak 5 şüpheli gözaltına alınarak derhal soruşturmaya tabi tutulmuştur" denildi.

Açıklamada, devlet kurumlarına yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı vurgulanarak, "Güvenlik birimlerimizin Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit edenlere demir yumruk vurmak üzere tam hazırlıkta bulunduğunu ve terör örgütlerini bulunabilecekleri her yerde kovalayacaklarını teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dün ABD askerlerinin ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak devriyesi sırasında düzenlenen saldırıda 2'si asker, 1'i tercüman olmak üzere 3 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı kınayarak, terör örgütü DEAŞ'a "son derece ciddi bir karşılık verileceğini" belirtmişti. - HUMUS

