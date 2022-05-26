Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan kişinin kimliği belli oldu - Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan kişinin kimliği belli oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran ve ikazlara rağmen uzaklaşmayarak polisin üzerine gitmesi üzerine defalarca vurularak ağır yaralanan şahsın kimliği belli oldu. Hastanede tedavisi devam eden şahsın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu belirlendi.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde silahla vurularak etkisiz saldırganın kimliği belli oldu.
Emniyet Müdürlüğü binası önünde, üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu ortaya çıktı.
HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koçyiğit'in daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa