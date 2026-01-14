Arnavutköy'de polisin şüphe üzerine GBT yaptığı kişi 'aranıyor' ifadesi çıkınca yakayı ele verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişi, yapılan GBT sorgusunda "aranıyor" kaydıyla yakalandı. Şahsın ayrıca farklı karakollardan 7 ayrı suçtan firari olduğu tespit edildi. Yakalanan kişinin en son bir genç kızı iş vaadi ile kandırıp Arnavutköy'de bir kafeye çağırdığı, yapılan sözde iş görüşmesi esnasında kızın telefonunu çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 11 Ocak 2026 günü saat 16.40 sıralarında Arnavutköy ilçesinin İslambey Mahallesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.Ö. (23)'yü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan GBT-UYAP sorgulamasında şahsın, Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tehdit' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararıyla arandığı belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerini derinleştirmesi üzerine B.Ö.'nün, 17 Aralık 2025 tarihinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde iş yerinde meydana gelen telefon hırsızlığı olayıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi. Telefonu çalınan mağdur Derya D.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden gördüğü iş ilanı nedeniyle kendisini "Caner" olarak tanıtan bir kişiyle görüştüğünü, görüşmenin ardından telefonunun çalındığını belirtmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemede şüpheli şahsın B.Ö. olduğu belirlenmişti. Polis kayıtlarında yapılan sorgulamada B.Ö.'nün 'dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve benzeri suçlar' başta olmak üzere 7 ayrı suçtan farklı karakollardan firari olduğu da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden alınan darp raporunun ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL