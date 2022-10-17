Sünnet olacak çocuk otomobilin altında ezilerek öldü 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun sünnet düğünü için konvoy hazırlandı. O sırada sünnet olacak çocuk, dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. Acılı aile üyeleri minik çocuğun ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. DAYISININ KULLANDIĞI ARACIN ALTINDA KALDI İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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