Samsun'da martı sürüsüne çarpan yolcu uçağı, kontrollerin ardından havalandı

Samsun'dan İzmir'e yolculuk yapacak olan SunExpress uçağı, kalkış öncesi pistte martı sürüsüne çarpınca aprona döndü. Teknik kontrollerin ardından uçak, 3,5 saatlik gecikmeyle havalandı.

Samsun'dan İzmir'e gitmek üzere kalkışa hazırlanan SunExpress'e ait yolcu uçağı, pistte martı sürüsüne çarpmasının ardından güvenlik gerekçesiyle aprona döndü. Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, yaklaşık 3,5 saatlik gecikmeyle sorunsuz şekilde havalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-İzmir seferini yapacak SunExpress uçağı saat 08.20'de Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kalkış için pistte hareket etti. Uçağın havalanmaya çok kısa süre kala martı sürüsüne çarpması üzerine pilot kalkışı iptal etti. Kısa süreli panik yaşanan uçak, güvenli şekilde aprona alındı.

Aprona çekilen uçakta teknik ekip tarafından yapılan detaylı incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kontrolleri tamamlanan uçak, 160 yolcusuyla birlikte saat 11.58'de Samsun'dan İzmir'e doğru kalkışını gerçekleştirdi. - SAMSUN

