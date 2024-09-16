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Sultangazi Meydanı'nda El Yapımı Bomba Ele Geçirildi

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İstanbul'un Sultangazi Meydanı'nda hurda toplayan bir kişinin şüpheli bir paket içindeki kabloları fark etmesi sonucu polis ekipleri alarma geçti. Yapılan incelemede el yapımı bomba bulundu ve etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da, Sultangazi Meydanı'nda şüpheli bir pakette el yapımı bomba ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de hurda toplayan bir hurdacı, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı'nda polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Sultangazi Meydanı'nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi istanbul Politika İnceleme 3-sayfa Polis

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