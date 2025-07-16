Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.50'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Bölgedeki vatandaşlar tahliye edilirken, havadan görüntüleme yapıldı.

Sultangazi Kent Ormanı'ndan alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yanan alan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormandan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, polis helikopteri bölgeyi taradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı. Yanan alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı

50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.