Sultangazi'de yağış nedeniyle Habipler Tüneli'ni su bastı, araçlar güçlükle ilerledi

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağış, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Habipler Tünelinde su baskınına neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili oldu. Sultangazi'de, etkisini sürdüren yağış nedeniyle Habipler Tüneli su altında kaldı. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Araçların zorlukla ilerlediği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı