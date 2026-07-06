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Sultangazi'de çalıntı motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Sultangazi'de çalıntı motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Sultangazi'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çalıntı motosikletle gelen iki saldırgan, tartıştıkları kişiyi vurarak ağır yaraladı ve yaya olarak kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi olduğu öğrenilen şahıslar çalıntı motosikletle gelerek tartıştıkları kişiye ateş açtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay, 22.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2393. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan motosiklette bulunan iki kişi 2393 Sokağa gelerek ismi öğrenen bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma sonucunda iki kişi tartıştıkları şahsa silahla ateş açtı. Saldırı sonucunda karnından ve omzundan yaralanan kişi ağır yaralanırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralanan şahsa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Şüphelilerin sokakta bıraktıkları motosikleti de inceleyen polis ekipleri çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikleti çekici yardımıyla otoparka götürdü.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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