Sultangazi'de Kentsel Dönüşüm Yıkımında Komşu Bina Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de kentsel dönüşüm sırasında yapılan yıkımda iş makinesi operatörünün hatalı manevrası sonucu komşu 5 katlı binanın duvarı hasar gördü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Sultangazi'de kentsel dönüşüm yıkımında 5 katlı binanın duvarı zarar gördü

İSTANBUL - Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında iş makinesi operatörü hatalı manevra yapınca bitişikteki 5 katlı binaya zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada gerçekleştirilen binada iş makinesi operatörü hatalı manevra yaptı. Yanlış manevra sonucunda iş makinesi bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatı katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın duvarı iki farklı noktadan hasar gördü. Olay sonrası bina sahibi ile yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın tadilat konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı öğrenildi. Öte yandan, yıkım çalışmasının yapıldığı anlar ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim

Mahmut Tanal, kameralar önünde jandarma komutanıyla tartıştı
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası cenaze töreninde buluştu
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.