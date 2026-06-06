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Sultangazi'de trafikte tartıştığı kişiyi bıçak ve sopa ile öldüren şahıs yakalandı

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İstanbul Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçak ve sopayla saldırıya uğrayan aileden Baran Fakhani hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli İ.D. ve bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kazanın ardından tartıştığı kişiyi bıçak ve sopayla öldüren şahıs ile onunla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani ile birlikte 34 GG 502 plakalı araçta seyir halindeyken başka bir otomobille çarpışmıştı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Fakhani ailesi, bıçak ve sopalarla saldırıya uğramış, kavgada baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırmıştı. 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Baran Fakhani hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şüpheli İ.D. ise olayın ardından kaçmıştı.

Şahıs yakalandı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yürütülen çalışma neticesinde, İ.D. ile onunla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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