Sultangazi'de Kamyonetten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de kamyonetten düşen adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de, kamyonet üzerinde tabela montajı yaptığı sırada aşırı rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden işçi düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabelacıda çalışan Özcan Palabıyık (58), tabela montaj sırasında aşırı rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip, yere düştü. Düşme sonucu kafası yere çarpan işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 58 yaşındaki Palabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerindeki inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.