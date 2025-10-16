Sultangazi'de Kafe Yangını: Çatı Küle Döndü

Sultangazi'de 3 katlı kafenin çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kafenin yanındaki bina kısmen zarar gördü

Yangın, 01.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1419 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir kafede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın hızla büyüdü ve kafenin çatısını tamamen sardı. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangın 3 katlı kafenin çatısını kül ederken kafe yanında bulunan bir binaya ise kısmen sirayet etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın önce kontrol altına alındı ardından tamamen söndürüldü.

Yangında kafenin çatısı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL