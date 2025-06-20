Sultangazi'de Gündüz Vakti Ayakkabı Hırsızlığı

Sultangazi'de Gündüz Vakti Ayakkabı Hırsızlığı
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İstanbul Sultangazi'de bir hırsız, gündüz vakti bir apartmana girerek ayakkabıları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, hırsız beğendiği ayakkabıları poşetine doldurup binadan hızla ayrıldı.

İstanbul Sultangazi'de gündüz vakti bir apartmana giren cerrahi maskeli bir hırsız, binada beğendiği ayakkabıları büyük siyah poşete koyup çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Haziran Salı günü saat 10.50 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmana girdikten sonra ayakkabı dolu poşeti bina girişine bırakan hırsız, önce üst katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları çaldı. Daha sonra çaldığı ayakkabıları büyük poşete doldurdu. Ardından giriş kattaki bir daireye yönelen hırsız, buradan da bir çift ayakkabı alarak poşetiyle hızla binadan ayrıldı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın sırtında taşıdığı koca poşeti bina girişine bırakarak üst katlarda dolaştığı ve çaldığı ayakkabıları poşetine doldurduktan sonra binadan ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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