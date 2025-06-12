Sultangazi'de Freni Boşalan Kamyonet Binalara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Sultangazi'de Freni Boşalan Kamyonet Binalara Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir binaya çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, binada hasar oluştu.

Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet kayarak binaya çarptı. Kazada sürücünün bacağı kırılırken, binada ise hasar meydana geldi.

Olay, Salı günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan Ümit A. yönetimindeki kamyonetin henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Ümit A. yaralanırken, bina girişinde ise maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen sürücünün tedavisi hastanede sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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