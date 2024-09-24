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Sultangazi'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Faciadan Döndü

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Sultangazi'de park halindeyken fren yerine gaza basan kadın sürücü, önce başka bir araca ardından binanın duvarına çarptı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi'de faciadan dönüldü: Fren yerine gaza basan sürücü marketin önüne düştü

Önce park halindeki otomobile ardından binanın duvarına çarpan otomobil, marketin önündeki iki ağacın arasına düştü

Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

İSTANBUL - Sultangazi'de iddiaya göre aracını park etmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza basan kadın sürücü, önce park halindeki başka bir araca ardından binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, marketin önündeki iki ağacın arasına düştü. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BCL 204 plakalı otomobilin bayan sürücüsü cadde üzerinde park etmek istediği esnada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki hafif ticari araca çarptı ardından ise bir binanın duvarına çarparak savruldu. Savrulan otomobil daha sonra ise bir marketin önündeki kaldırımdaki iki ağacın arasında düştü. Olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobilde hasar oluştu. İki ağacın arasına düşen otomobili görenler ise şaşkına döndü.

Ferit Oktar isimli esnaf, "Biz dükkanın önünde duruyorduk bir ses geldi. Daha sonra geldik ama kaza anını görmedik. Buraya gelip baktığımızda araba şurada duran araca çarpıp kirişten sekip bu boşluğa geliyor. Yani kazanın nasıl olduğunu görmedik anlam da veremedik. Durum vaziyet bu şekilde. Herhalde bayan sürücü fren yerine gaza bastı" dedi.

Sultangazi'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Faciadan Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa

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