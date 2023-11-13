Sultangazi'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Pınar Bektaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sultangazi'de eski eşi tarafından öldürülen Pınar Bektaş'ın cenazesi Gazi Cemevi'nde yapılan törenin ardından Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Gümüşlü Köyü'ne götürüldü. Akrabaları ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanan Bektaş için dua edildi.

SULTANGAZİ'de eski eşi tarafından öldürülen Pınar Bektaş son yolculuğuna uğurlandı.

Sultangazi'de dün 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Pınar Bektaş (42) ile eski eşi Tuncay Sağ arasında çıkan tartışmanın ardından, Sağ, önce Bektaş'a silahla ateş etmiş ardından da boğazını keserek öldürmüştü. Pınar Bektaş'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Gazi Cemevi'nde yapılan cenaze töreninin ardından Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Gümüşlü Köyü'ne götürüldü.

'BU SON OLSUN

Akrabası Naz Görmez; 'Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir olay. Bu son olsun. Benim de iki kızım, iki torunum var. Kimin başına ne gelir bilmiyorum. Allah korusun kimsenin başına böyle bir olay vermesin. İstemiyoruz, son olsun. Üç tane evlat kaldı yazık günah dedi.

'ŞEREFİYLE, NAMUSUYLA ÇALIŞIYORDU

Ablası Adile Dakdağ; 'Altın gibiydi. Şerefiyle, namusuyla çalışıyordu, çocuklarına bakıyordu. Hiçbir yanlışı yoktu. Temizdi, dürüsttü, garibandı, fakirdi. Kimsenin kapısını açmıyordu. Kendi şerefiyle namusuyla çalışıyordu şeklinde konuştu. ifadelerini kullandı.