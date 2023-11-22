Sultangazi'de Dehşet: Adam Eşini ve Üvey Kızını Öldürdü, Damadını Arayarak İntihar Edeceğini Söyledi

Sultangazi'de yaşanan dehşet olayda, bir adam eşini ve üvey kızını öldürdükten sonra damadını arayarak her iki şahsı da öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyledi. Olayın detayları ve adamın geçmişi hakkında bilgiler de ortaya çıktı.

Sultangazi'de dehşet saçan adamın, eşini ve üvey kızını öldürdükten sonra damadını arayarak; her iki şahsı da öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanmış, iddiaya göre, geçtiğimiz yıl ikinci evliliklerini yapan Mehmet Kaya (45) ile Şadumane Kaya (47) arasında son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Kaya ile eşi evliliklerini yürütemeyeceğini anlayınca boşanma kararı almış, yaklaşık 2 aydır ayrı yaşayan Mehmet Kaya, akşam saatlerinde tekrar eşinin evine gelmiş, çift arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında silahını çeken Mehmet Kaya, 2 yıldır evli olduğu eşini vurmuş. O sırada evde olan Aleyna Dayıoğlu (22) dehşet anlarına şahit olunca evden çıkarak kaçmıştı. Mehmet Kaya sokağa kaçan üvey kızını 300 metre ilerde yakalayarak vurarak öldürmüş, ardından intihar etmişti.

Eşinin damadını aramış

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Kaya'nın eşini ve üvey kızını öldürdükten sonra eşinin damadını arayarak; her iki şahsı da öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Mehmet Kaya'nın alkol problemi yaşadığı ve evde sürekli anlaşmazlık yaşandığı belirlendi.

Mehmet Kaya'nın 11 suç kaydı olduğu belirtildi. - İSTANBUL