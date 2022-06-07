İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı - Haberler

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İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de bir İETT otobüsü şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan olay yerinden kaçtı. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.

ŞOFÖRÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı

İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı

İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler

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