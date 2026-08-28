Sultangazi'de Yangın Panigi: Ev Kül Oldu, Can Kaybi Yok

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dairenin çocuk yatak odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangında yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesi 1381. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin çocuk yatak odasından başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahibi ve mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, bina kontrol amaçlı boşaltıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı