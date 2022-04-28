5 katlı binanın çatısında tehlikeli temizlik! Faciaya davetiye çıkaran çocuk yürekleri ağza getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 katlı binanın çatısında tehlikeli temizlik! Faciaya davetiye çıkaran çocuk yürekleri ağza getirdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sultangazi'de 5 katlı apartmanın çatısında temizlik yapan çocuk görenleri hayrete düşürdü. Çatının ucunu kadar ilerleyip dakikalarca orada duran çocuğun o anları kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı.

TEHLİKELİ TEMİZLİK YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dakikalarca temizlik yaptığı, çatının ucuna kadar ilerlediği görülüyor.

İşte o anlar;

Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik

Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik

Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title