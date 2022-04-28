5 katlı binanın çatısında tehlikeli temizlik! Faciaya davetiye çıkaran çocuk yürekleri ağza getirdi

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı.

TEHLİKELİ TEMİZLİK YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dakikalarca temizlik yaptığı, çatının ucuna kadar ilerlediği görülüyor.

İşte o anlar;

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa