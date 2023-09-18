Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili savcı mütalaası açıklandı

Özden ATİK / SULTANGAZi'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "Çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 24,5 yıldan 40 yıla kadar hapislerini talep ederken; o dönem 16 yaşında olan S.T. ve T. Y.'nin ise aynı suçlardan suçlarından 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapislerini istedi. Savcı sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Gürkan Kalmaz ile yaşı küçük sanık T.Y. gelirken, diğer sanıklar katılmadı. Şikayetçilerden Elif Çakal'ın ailesi ile Aile Bakanlığı ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"ÇOCUĞA ORADA CEHENNEMİ YAŞATMIŞLAR"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Elif Çakal'ın annesi Hacer Çakal, "Adalete güveniyorum. 2 senedir öldüm, her dakika aklımdan çıkmıyor. Psikolojim bozuldu. Bu eylemleri yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuğum iyi bir çocuktu, o çocuğu bilerek öldürdüler. Götürdüler, kandırdılar, oyuna getirdiler. Hep suçu Elif'in üstüne atıyorlar ama suç Elif'te değil. Onların suçları. Tekrar tutuklanmalarını istiyorum" dedi. Çakal, videoda Elif'in yerde hareketsiz yattığını belirterek "Bu eylemi kim hazırladıysa en ağır cezayı almasını istiyorum. Sokaklarda geziyorlar üstümüze gülüyorlar. Çocuk ne kadar yalvarıyor orada (videoda), ellerini açıyor yapmayın etmeyin diyor, bakıp gülüyorlar vuruyorlar. Çocuk ölmüş, oradan attılar intihar süsü verdiler. Çocuğa orada cehennemi yaşatmışlar. Bu nasıl bir insanlık, bunlar insan olamaz. Aileleri bunları nasıl yetiştirmiş, vahşi yetiştirmiş. Ailelerin de ceza almasını isterim, aileleri de işin içinde. Kapıya gelip gelip tehdit ediyorlardı" diye konuştu. Elif Çakal'ın babası Abdülkadir Aydın ise "Tutuklanmalarını istiyorum, çocuk öldü diye bırakıyorlar. Nasıl serbest kalıyorlar anlamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.