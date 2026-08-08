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TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
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TEM Otoyolu Sultangazi'de bir panelvandan kopan parça, 10 aracın zincirleme kazasına yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde panelvan araçtan kopan parça 10 aracın zincirleme kaza yapmasına neden oldu. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, 08.30'da Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen panel araçtan parça koptu ve arkasında ilerleyen otomobilin altına girdi.

Yaşanan olay sonrası otomobil sürücüsü yavaşlarken arkasında ilerleyen araçların duramaması nedeniyle 10 araç zincirleme kaza yaptı. Kazanın olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri de yolun güvenliğini sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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