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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ve 115 Kenevir Ele Geçirildi

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ve 115 Kenevir Ele Geçirildi
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de gerçekleştirdikleri operasyonda 11 kilo 232 gram uyuşturucu madde ve 115 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de sera haline getirilen evde 11 kilo 232 gram uyuşturucu madde ve 115 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de bir adreste uyuşturucu madde üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler adreste arama yaptı. Aramalarda; 11 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 115 adet Hint keneviri bitkisi, 15 adet kenevir fidesi, bir hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan sera malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda A.M. isimli şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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