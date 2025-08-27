Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Sultanbeyli'de bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı. Olay, silahla ateş açılması ve karşılıklı silah kullanımı ile gerçekleşti. Hiçbir yaralanma rapor edilmedi.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir iş yerinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 00.20 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir şahıs, belirlenemeyen bir nedenle bir dükkana silahla ateş açtı. Ardından dükkanda bulunanlar tarafından saldırıya aynı şekilde silahla karşılık verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce olay yerine intikal edildi. Yapılan kontrolde, şüpheli şahsın olay yerine araçla gelerek silahla ateş açtığı, iş yeri sahibi Ş.E. (27) ve Ö.Y.D. (29), İ.Y. (26) isimli şahısların da kendilerini savunmak amacıyla silahla karşılık verdikleri, bir ikamette isabet olduğu ve herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirlendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilirken, Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y. isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olay yerine araçla gelen ve silahla ateş eden şahsın kimlik bilgileri tespit edilen E.Ö.(25) isimli şahıs olduğu belirlenerek, şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şahısların E.Ö. isimli şahıs tarafından tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
