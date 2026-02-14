Haberler

Sultanbeyli'de silah imalathanesine baskın: 366 tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Sultanbeyli'de gerçekleştirilen operasyonda illegal silah imalatı ve ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 366 tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Sultanbeyli'de silah imalatı ve ticaretini gerçekleştiren bir şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda 366 tabanca ele geçirildi. Şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, belirlenen adreste yapılan aramalarda 366 Adet Tabanca, 85 Adet Namlu?, 100 Adet Gövde, 385 Adet Şarjör, Muhtelif sayıda irca mili, yayı ve tetik tertibatı ele geçirildi.

İllegal silah imalatı ve ticaretini gerçekleştirdiği tespit edilen Ümit K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
