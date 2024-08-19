Sultanbeyli'de Otomobil Motosiklete Çarptı, Köpek Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yanında uyuyan köpek motosikletin altında kalarak can verdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Akşemsettin Mahallesi Bitlis Bulvarı üzerinde saat 06.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bir işyeri sahibi sabah dükkanını açıp içeride çalıştığı sırada, dükkanın önüne koyduğu park halindeki motosiklete kimliği belirsiz bir sürücü otomobil ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yanında uyuyan köpek motosikletin çarpması sonucu can verdi. Olayın ardından otobil sürücü Yaşanılan olayın ardından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanılan olay ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL