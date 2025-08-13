Sultanbeyli'de Motosiklet Gasbı ve Darp Olayı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de Motosiklet Gasbı ve Darp Olayı: 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de iki kişiyi darbedip motosikletlerini gasbeden 6 şüpheli, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle birlikte yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultanbeyli'de iki kişiyi darbedip motosikletlerini gasbeden, birinin üzerinde sigara söndürmeye çalışan ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden tanıştıkları R.K. (32) ve Y.H. (32) isimli şahısları telefonla arayan 6 kişi, 50 bin lira para talebinde bulundu. İddiaya göre, istenilen parayı vermeyi kabul etmeyen iki kişi, görüşmeye çağrıldı. Belirlenen adrese gelen R.K. ve Y.H., burada şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, Y.H.'ye ait motosikleti gasp ettikten sonra iki kişiyi zorla alıkoyup darp etti. Saldırı sırasında şüphelilerden biri, mağdurlardan birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydeden şüpheliler, görüntüleri daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların yakalanması için harekete geçildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) isimli şahıslar kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Fenerbahçe vazgeçti! Berke 4 yıllık imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.