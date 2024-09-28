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Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın

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İstanbul Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda yapılan tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Sultanbeyli'de apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen çatıdaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, dün İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Harşit Sokak üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

Sultanbeyli İstanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam Kaza

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