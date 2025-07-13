Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobile, arkadan gelen bir başka araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli ayrımında meydana geldi. Ş.Ş. idaresindeki 07 K 0750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada arkadan gelen Y.T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki E.Y. ve T.S. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.