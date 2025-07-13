Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Sultanbeyli Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobile, arkadan gelen bir başka araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli ayrımında meydana geldi. Ş.Ş. idaresindeki 07 K 0750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada arkadan gelen Y.T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki E.Y. ve T.S. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL