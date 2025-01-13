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Sultan Sazlığı'nda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

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Kayseri'de, 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, bilinmeyen bir nedenle çıkarken, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Kayseri'de 250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ovaçiftlik Mahallesi ve Sindelhöyük Mahallesi sınırlarında yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın dron ile havadan da görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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