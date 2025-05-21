Sulama Kuyusuna Düşen 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sulama Kuyusuna Düşen 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bahçesindeki sulama kuyusuna düşen 69 yaşındaki Orhan İleri yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve İleri'nin cesedi kuyudan çıkarıldı.

Sulama kuyusuna düşen 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bahçesindeki sulama kuyusuna düşen 69 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Sandıklı ilçesi Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde kendisine ait bahçeye giden Orhan İleri isimli şahıs sulama kuyusunun civarında gezerken bir anda ortadan kayboldu. Durumu fark eden çevredeki diğer bahçe sahipleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri İleri'nin kuyuda cansız bir şekilde yattığını fark etti. Ardından İleri'nin cesedi ekipler tarafından yapılan çalışma ile kuyudan çıkarıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Orhan İleri'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - 3.Sayfa
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