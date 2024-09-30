Şuhut'ta Çıkan Ot Yangını Ekiplerin Müdahalesiyle Söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde çıkan ot yangını, çevre sakinlerinin itfaiyeye bildirmesiyle time müdahale eden ekipler tarafından yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ot yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki meradan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR