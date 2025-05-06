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Sudan'da Port Sudan Kentinde Patlamalar ve Yangın

Sudan'da Port Sudan Kentinde Patlamalar ve Yangın
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Sudan'ın Port Sudan kentinde çıkan çok sayıda patlama, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) insansız hava aracıyla bir yakıt deposunu vurması sonucu meydana geldi. Bölgeden büyük bir yangın ve yoğun duman yükselmeye başladı. İç savaşın ikinci yılında RSF, ordunun kontrolündeki bölgeleri hedef alarak saldırılarına devam ediyor.

Sudan'ın Port Sudan kentinde meydana çok sayıda patlama meydana geldi. Orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) insansız hava aracı (İHA) ile bir limandaki yakıt deposunu vurarak patlamanın ardından büyük yangına yol açtığı belirtiliyor.

Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu, daha sonra büyük bir yangın çıktı. Limandaki yakıt deposunda çıkan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Patlama ve yangınların kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel medya, orduyla çatışan paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının aralarında bir yakıt deposunun, Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nın ve bir otelin de bulunduğu farklı noktaları vurduğunu aktardı. Vurulduğu belirtilen otelin, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ziyaretçilerini kabul ettiği ve ofisinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Konukevi de dahil olmak üzere hükümet binalarının yakınında olduğu aktarıldı.

İç savaş sürüyor

Ordu ile RSF arasındaki savaş, sivil yönetime geçiş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başlamıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre 2 yıldır devam eden iç savaş, 12 milyondan fazla kişiyi yerinden etti ve nüfusun yarısını şiddetli açlığa sürükledi.

Savaşın ikinci yılında ordu, RSF'yi Sudan'ın merkezindeki bölgelerin çoğundan çıkarmayı başardı. RSF ise kara saldırıları yerine ordu kontrolündeki topraklarda elektrik santrallerini ve diğer tesisleri hedef alan insansız hava araçları saldırılarına yöneldi. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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