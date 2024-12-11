Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Sudan'da Çatışmalar Devam Ediyor: 127 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'da Çatışmalar Devam Ediyor: 127 Sivil Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da ordu ile paramiliter güç RSF arasındaki çatışmalarda yaşanan varil bombası ve topçu saldırıları sonucu en az 127 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Darfur'daki Kabkabiya kasabasında meydana gelen saldırılar ve yoğun çatışmalar bölgede kayıpları artırmaya devam ediyor.

Sudan'da pazartesi ve salı günleri yaşanan çatışmalarda atılan varil bombaları ve açılan topçu ateşi sonucu büyük bölümü sivil olmak üzere en az 127 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar 20 aydır sürüyor. Ordu, RSF'nin kontrol ettiği ülkenin yarısında hava saldırılarını artırırken, RSF köylere baskınlar gerçekleştirip yoğun topçu saldırıları düzenliyor. El-Faşir Direniş Komitesi, pazartesi günü Kuzey Darfur eyaletinin Kabkabiya kasabasındaki pazara 8'den fazla varil bombası isabet ettiğini bildirdi. İnsan hakları grubu Acil Durum Avukatları, saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin yaralandığını aktardı. Kabkabiya'dan bir aktivist, pazarda ve kasabanın diğer bölgelerinde genellikle birkaç asker bulunduğunu, büyük kısmının sivillerden oluştuğunu belirtti. Aktivist, 87 cesedin teşhis edildiğini ancak bazılarının teşhis edilemeyecek kadar yanmış veya parçalanmış halde olduğunu vurguladı.

Bölge halkına göre RSF, salı günü Hartum eyaletine bağlı Omdurman kentinin ordu kontrolündeki bir bölgesine yoğun topçu ateşi açtı. Acil Durum Avukatları, saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin en az 14'ünün vurulan bir otobüste yolculuk ettiğini aktardı.

Yerinden Edilmiş Kişiler Koordinasyon Komitesi Sözcüsü Adam Rojal ise, salı günü Kuzey Darfur'da düzenlenen topçu saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Zamzam kampında kıtlık ilan edildiğini duyurdu.

Ordu, bölgedeki son kalesi olan Kuzey Darfur eyaletinin başkenti el-Faşir'in kontrolü için RSF ile mücadele ediyor ve sık sık Kuzey Darfur'daki kasabaları hava saldırılarıyla hedef alıyor. Ordu Kabkabiya'ya yapılan saldırının sorumluluğunu reddederken, RSF tarafından askeri amaçlarla kullanılan herhangi bir yeri hedef alma hakkına sahip olduğunu vurguladı. RSF'den ise bir açıklama yapılmadı. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Futbol tarihine geçtiği maçta kabusu yaşadı
img

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"
img

Yabancı turistin Türk erkekleri için söyledikleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.