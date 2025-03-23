Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Suç Örgütü Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya merkezli üç ilde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında önemli suç delilleri ele geçirildi.

Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA - Kütahya merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Ç.M. ve O.M.'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title