Suç Örgütü Lideri Arabacı'nın Tahliye Kararına İtiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, yeniden tutuklama kararı verdi. Arabacı, birçok yasa dışı faaliyette bulunduğu iddialarıyla gündemde.

Suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim sabahı Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı, sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılanan Arabacı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı kaldırıldı. - İZMİR

