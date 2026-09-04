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Antalya'da suç örgütü propagandasına operasyon: 10 gözaltı

Antalya'da suç örgütü propagandasına operasyon: 10 gözaltı
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Antalya'da 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' silahlı suç örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini öven ve örgüt eylemlerine katılmak istediklerini belirten 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 kişi yakalandı, 4 kişinin aranması sürüyor.

Antalya'da, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli silahlı suç örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini öven ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulunan 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli silahlı suç örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, söz konusu örgütlerin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik edecek paylaşımlarda bulunan ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik söylemleri tespit edilen S.M., A.G., H.Ç., A.A.E., İ.Ç., İ.H., M.A., M.O., B.T., E.O., V.U., E.E., B.Y. ve S.C.A.'nın yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, daralı ağırlığı yaklaşık 338 gram olan kokain, satışa hazır halde 61 ayrı pakete konulmuş esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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