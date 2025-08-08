Su Meselesi Yüzünden Kavga: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde su meselesi yüzünden çıkan kavgada 28 yaşındaki Hakkı Yüksel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli O.B. gözaltına alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde su meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan ve bıçaklanan 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırlı ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.B. (46) ile Hakkı Yüksel (28) arasında su meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O.B., kavgada Hakkı Yüksel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hakkı Yüksel ambulansla Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.B. polis tarafından gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
