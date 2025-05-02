Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Sürücü olay yerinde gözaltına alınırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

ARAÇ KALABALIĞIN ARASINA DALDI, 8 KİŞİ YARALANDI

Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandı. Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

MÜNİH'TE DE YAŞANMIŞTI

13 Şubat tarihinde Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde de bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.