Lastik değiştirmek isterken canından oldu! Talihsiz adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lastik değiştirmek isterken canından oldu! Talihsiz adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı

İzmit'te lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran 67 yaşındaki Cahit Özen'in aracına kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adamın üzerinden bir de arkadan gelen otomobil geçti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

 - Güncelleme:

Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Cahit Özen, idaresindeki otomobili, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde durdurdu.

Özen, yedek lastiği almak için aracın bagajındaki eşyaları boşalttığı sırada, plakası belirlenemeyen bir kamyonet otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cahit Özen'e, arkadan gelen Oktay K. idaresindeki otomobil de çarptı.

Son dakika haberi: STEPNEYİ ÇIKARIRKEN ÖNCE KAMYONET SONRA OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Cahit Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, otoyolu kısa süreli trafiğe kapatarak bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Özen'e çarpan otomobilin sürücüsü Oktay K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonetin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi: STEPNEYİ ÇIKARIRKEN ÖNCE KAMYONET SONRA OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Olay yerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından Cahit Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title