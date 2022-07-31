Lastik değiştirmek isterken canından oldu! Talihsiz adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Cahit Özen, idaresindeki otomobili, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde durdurdu.

ÖNCE KAMYONET SONRA OTOMOBİL ÇARPTI

Özen, yedek lastiği almak için aracın bagajındaki eşyaları boşalttığı sırada, plakası belirlenemeyen bir kamyonet otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cahit Özen'e, arkadan gelen Oktay K. idaresindeki otomobil de çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Cahit Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, otoyolu kısa süreli trafiğe kapatarak bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Özen'e çarpan otomobilin sürücüsü Oktay K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonetin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından Cahit Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.