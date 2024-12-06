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Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz

Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
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Antalya'da staj için bir otele gönderilen turizm lisesi son sınıf öğrencisi 3 kız çocuğunun otelde şef olarak çalışan Necmi K. tarafından yaz boyunca taciz edildiği iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken tacize uğradığı için psikolojik tedavi gören kızlardan birinin babası "Önemli bir durum yok, bunlar çocuk" yorumunda bulunan okul müdürünü suçladı.

Turizm lisesi son sınıf öğrencisi E.A., A.K., B.K. isimli 3 kız öğrenci Antalya'da staj için bir otele gönderildi. Kızların otelde şef olarak çalışan Necmi K. tarafından yaz boyunca taciz edildiği iddia edildi. Amasya Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOCUKLAR YANLIŞ ANLAMIŞ"

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 3 kızın ailesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'ye konuşan mağdur öğrencilerden A.K'nın annesi Ayşe K. "Kızım bana otelde çalışan şefin kendisine dokunduğunu, rahatsız ettiğini söyledi. Bana 'Çocuklar yanlış anlamış, gözünüz arkada kalmasın, böyle bir sıkıntı yok' dendi. Kızım şu an psikolojik destek alıyor" dedi.

"KIZLAR İFFETSİZLİK YAPIYOR"

Tacize uğrayan E.A'nın babası A.A. ise şu ifadeleri kullandı; "Lütfullah Aksu ismindeki hoca çocuğu tehdit etmiş 'Sesini çıkarma, senin boğazını sıkarım' diye. Benim çocuğum sekiz kez kriz geçirdi, şu anda psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Ben bir buçuk ay önce okula gidip Müdür İbrahim Şimşek ile görüştüm 'Önemli bir durum yok, bunlar çocuk' dedi. Stajdan sorumlu Ahmet Ünlü de bir şey yok diye olayı kapatmaya çalışıyor. Müdür, çocukların erkek arkadaşı var, iffetsizlik yapıyor diye çocukları karalamaya çalışmış. Benim kızım böyle bir şey olmadığını söylüyor."

Kız öğrencilerden A.A'nın üç yıl önce de okulun uygulama otelinde taciz edildiği, o dönemin okul müdür yardımcısı Lütfullah Aksu ve müdür Yusuf M'nin olayı örtbas ettiği öne sürüldü.

"SANA KİMSE İNANMAZ, BOŞUNA REKLAM YAPMA"

Müdür Yusuf M., geçtiğimiz yıl 11. sınıfta okuyan bir öğrencinin taciz şikâyeti üzerine görevden alınmış, başka bir okula öğretmen olarak atanmış. Daha sonra da emekli olmuştu. Yusuf M'nin taciz davası devam ediyor. Olaylara tepki gösteren baba A.A., "Üç yıl önce de okulun uygulama otelinde kızıma yönelik bir taciz olayı olduğunu duyunca okula gittim. O zaman da Müdür yardımcısı Lütfullah Aksu kızıma 'Bundan bir şey tutturamazsın, sana kimse inanmaz, boşuna kendini reklam yapma, adın kötüye çıkar' diye tehditkâr konuşmuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNecla Dora:

COLUK COCUGU. BOSU BOS BRAKIYORLAR BASINA BUNLARIN. HERSEY GELIR OKUL SISDEMI BASLI BASINA A UND O ??

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

K İLE TANITIMLAMAK İRONİK OLMUŞ TOPLUMU TEZLEMEK İSTİYOR İSEK HER YERE KAMERA KOYACAZ ÖZELLİKLE BU ŞEKİLDE İŞLETMELERDE

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