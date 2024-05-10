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St. Petersburg'da Otobüs Kazası: En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarparak Moika Nehri'ne uçtu. Kazanın ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı ve otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı. Şu ana kadar 6 kişi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarpıp Moika Nehri'ne uçtu. Kazanın ardından çevredekiler otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 18 araç ve 69 personel de olay yerine sevk edildi. Otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı. Mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsteki yolculardan 4'ünün hayatını kaybettiği, kurtarılan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tedavi altındaki yolculardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı aktarılırken, nehirden çıkarılan otobüste de teknik inceleme yapılacağı açıklandı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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