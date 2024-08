Soyguncunun üzerine atlayıp etkisiz hale getirildi

Soyguncunun üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi... O anlar kamerada

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir markette av tüfeği ile soygun girişiminde bulunan şahıs, soygun girişiminin başarısız olmasının ardından motosikletine binip kaçmak isterken, çevredeki bir vatandaşın üzerine atlaması ile yere düşürülerek etkisiz hale getirildi.

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. isimli soyguncu motosikleti ile gelip, elinde av tüfeği ile markete girerek kasadaki paraları almak istedi. A.Ö. kasadaki paraları almak isterken market sahibi ile aralarında arbede yaşandı. Tüfeğini markette düşüren soyguncu, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Yardıma koşan vatandaşlardan birisi soyguncunun üzerine atlayıp yere düşürdü. Sesleri duyan Kaymakamlıkta görevli polis memuru da bölgeye gelerek şahsı gözaltına aldı. Yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen soyguncu gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Market sahibinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

"O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi"

Av tüfeği ile soygun girişimi başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun motosikleti ile gelip, av tüfeği ile içeriye girmesi, bir süre sonra koşarak dışarı çıkması ve vatandaşın soyguncunu8n üzerine atlayıp düşürmesi yer alıyor.